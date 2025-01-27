Başkan Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu... Başkan Erdoğan: "Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine gidiyor. Bu belanın kökünü kazıncaya kadar durmayacağız.." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
50:22
Başkan Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız 27.01.2025 | 16:37
26:44
30:38
04:31
00:50
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti | Video 24.01.2025 | 15:19
09:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan çöken binaya ilişkin açıklama | Video 25.01.2025 | 09:01
00:09
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 25.01.2025 | 08:48
01:57
Konya'da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 25.01.2025 | 08:40
05:02
Melih Altınok | Arkadaşlar çalışıyor 24.01.2025 | 16:57
04:35
Nebi Miş | Yargı reformu stratejisinin önceliği ne olmalıdır? 24.01.2025 | 16:55
09:21
Yavuz Donat | Pişkinliğin önlenemez yükselişi 24.01.2025 | 16:53
04:36
Mahmut Övür | CHP’li Tanju Özcan’ın belgeli ‘yalan’ı! 24.01.2025 | 16:50
02:45
Hilal Kaplan | Trump ve Neo-conlar 24.01.2025 | 16:48
28:56
26:37
07:55
00:18
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video 24.01.2025 | 09:21
00:32
El Kaide'nin 2 kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 24.01.2025 | 09:17
00:18