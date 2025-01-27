Başkan Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu... Başkan Erdoğan: "Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine gidiyor. Bu belanın kökünü kazıncaya kadar durmayacağız.." dedi.