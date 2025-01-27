Video Haber Başkan Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız
Başkan Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız

Başkan Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız

27.01.2025 | 16:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu... Başkan Erdoğan: "Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine gidiyor. Bu belanın kökünü kazıncaya kadar durmayacağız.." dedi.

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