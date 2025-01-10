Video Haber Başkan Erdoğan: "CHP Baas Rejimi'nin düşmesini hazmedemedi" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "CHP Baas Rejimi'nin düşmesini hazmedemedi" | Video

10.01.2025 | 15:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Esed Suriye'yi uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. Aile olarak ürettikleri haplar, ölüm ve işkence merkezine çevrilen hapishaneler, evlatları önünde katledilen kadınları burada saymıyorum. Herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama balkıyorsunuz CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas'ın düşmesini hazmedemediler. Eski genel başkanlarının Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz. Kendisine soruyorum Halep kalesine asılan Ay yıldızlı sancak CHP'ye niye dokunuyor." ifadelerini kullandı.

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