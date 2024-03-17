Başkan Erdoğan çocuklara hediye dağıttı | Video 17.03.2024 | 16:30 31 Mart Yerel Seçimleri mitingine katılmak üzere Konya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından miting alanına geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri mitingine katılmak üzere havayolu ile Konya'ya geldikten sonra otobüs ile şehir merkezine hareket etti. Ankara Caddesi güzergahından şehir merkezine gelen Başkan Erdoğan'ı gören vatandaşların ve çocukların sevgi gösterisinde bulunması üzerine Belh Kavşağı civarında otobüs durdu. Kapısı açılan otobüsün önünde vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan çocuklara da hediyeler verdi. Erdoğan'ın otobüsü kısa süre sonra hareket ederek Kılıçarslan Kent Meydanı'na gitti.