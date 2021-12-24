Video Haber Başkan Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı | Video
Başkan Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı | Video

Başkan Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı | Video

24.12.2021 | 14:09

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.

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