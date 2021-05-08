Video Haber Başkan Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile iftar yapacak | Video

Başkan Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile iftar yapacak | Video

Başkan Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile iftar yapacak | Video
08.05.2021 | 19:19

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

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