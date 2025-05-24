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01:04
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi 24.05.2025 | 15:16
05:36
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi 24.05.2025 | 14:49
00:57
Başkan Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret 24.05.2025 | 14:19
01:50
03:08
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var" | Video 23.05.2025 | 16:42
25:22
Başkan Erdoğan: "LGBT sapkınlığı faşizme dönüşmüştür" | Video 23.05.2025 | 15:51
08:40
Gümrükçü İshak Ağa Camii ibadete açıldı | Video 23.05.2025 | 15:13
01:19
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7. Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor | Video 23.05.2025 | 11:47
01:44
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Bercan Tutar | Siyonist projenin travmatik çöküşü 22.05.2025 | 16:33
04:19
Mahmut Övür | Siyaset, ‘terör ve yolsuzluk’ zehrinden arınıyor 22.05.2025 | 16:31
04:23
Okan Müderrisoğlu | BM’de Türkiye’nin ayak sesleri 22.05.2025 | 16:21
02:55
Haşmet Babaoğlu | Kilo al ama diyet de yap, sistem seni sevsin! 22.05.2025 | 16:18
05:24
Faruk Erdem | İşçiye yeni tazminat 22.05.2025 | 16:15
03:19
00:39
Bakan Yumaklı'dan 'Anadolu parsı' paylaşımı | Video 22.05.2025 | 13:36