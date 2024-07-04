Video Haber Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü | Video

04.07.2024 | 11:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'daki ikili temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasının tehlikeli olduğunu, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun buna izin vermemek ve İsrail'i durdurmak için bir an önce adım atması, ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için çabaların artırılmasının önemli olduğunu, bu konuda Türkiye'nin çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi.

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