Başkan Erdoğan Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, babaocağı Güneysu ilçesinde hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı.
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