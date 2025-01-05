Video Haber Başkan Erdoğan Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı | Video
Başkan Erdoğan Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı | Video

Başkan Erdoğan Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı | Video

05.01.2025 | 13:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, babaocağı Güneysu ilçesinde hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı.

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