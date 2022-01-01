Video Haber Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti | Video
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti | Video

Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti | Video

01.01.2022 | 19:08

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Gümüşdere’de bir kıraathaneyi ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

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