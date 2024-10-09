Başkan Erdoğan: "Kriminal tipler serbestçe dolaşamayacak" | Video
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız" ifadelerine yer verdi. 'Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız' diyen Erdoğan, ceza infaz hükümlerindeki yeni düzenlemeleri paylaştı.
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