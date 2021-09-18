Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu | Video
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Başkan Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak." dedi.