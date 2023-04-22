Başkan Erdoğan Nurdağı'na gidiyor! İşte tamamlanan köy evleri... | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan bayramının ikinci gününde deprem bölgesi Gaziantep Nurdağı ilçesine gidiyor. Yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslim törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:28
Başkan Erdoğan Nurdağı'na gidiyor! İşte tamamlanan köy evleri... | Video 22.04.2023 | 10:43
07:06
AK Parti seçim bürosuna silahlı saldırı | Video 22.04.2023 | 08:33
02:13
Bakan Akar, Kayseri Şehir Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti | Video 22.04.2023 | 08:27
04:23
00:50
04:28
01:23
03:35
17:36
08:33
Bakan Kurum: "Dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyeti" | Video 21.04.2023 | 16:15
19:09
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 21.04.2023 | 16:11
06:50
11:35
02:02
Bakan Çavuşoğlu, bayram ziyaretine TOGG'la geldi | Video 21.04.2023 | 13:35
00:24
06:22
Bakan Varank'tan bayram temizliği! TOGG'u elleriyle yıkadı | Video 21.04.2023 | 09:17
08:38
02:09
03:54
09:05
Başkan Erdoğan'dan bayram namazı çıkışı açıklamalar | Video 21.04.2023 | 08:49