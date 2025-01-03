Başkan Erdoğan rakamları açıkladı! "İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı ihracat rakamlarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Yılın tamamında ihracat rakamlarında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. İhracatımız 262 milyar dolara çıktı." ifadelerini kullandı.
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