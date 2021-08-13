Başkan Erdoğan sel bölgesinde: "Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacağız" | Video
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada otobüsten vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.