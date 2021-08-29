Başkan Erdoğan, Selçuk Bayraktar ile anısını anlattı: AKINCI için fabrikada çalışıyorum | Video

F-16’nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen Akıncı TİHA, bugün törenle TSK’ya teslim edildi. Törende önemli bir konuşma gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda ilk 3 ülke arasında olduğunu vurguladı. Konuşmasında Selçuk Bayraktar'ın başarısına da parantez açan Erdoğan, "Önünüzdeki genç arkadaş, Selçuk, hafta sonları İstanbul'a geldiğimde kendisini arardım. Aldığım cevap 'AKINCI için fabrikada çalışıyorum.' Gece saat 12-1 fabrikada çalışıyor, durmak yok yola devam diyor. Abi kardeş ailece fabrikada bu çalışmalarını sürdürdüler. Sonunda şu eserlere hamdolsun kavuştuk" dedi.