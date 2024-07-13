Başkan Erdoğan terörle mücadele mesajı: "Çok yakında kilidi kapatıyoruz" | Video
Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde terörle mücadele mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Kuzey Irak'ta Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda" dedi
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