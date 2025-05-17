Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye'de nihai hedef silahları gömmek" | Video

Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, fesih kararının eksiksiz biçimde uygulanması, illegalitenin terk edilmesi şart." dedi. Muhalefete Lozan tepkisi gösteren Erdoğan, "Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan'la ilişkisinin olup olmadığına dair en ufak bir ifade kullanmadım. Sizler duydunuz mu benden? Ne millete seslenişlerde böyle bir beyanım oldu, ne dar kapsamlı toplantılarda bu tür bir açıklama yaptım. Böyle bir şey düşünmedik. Bunun Terörsüz Türkiye ile yakından uzaktan alakası yok. Bunlar maalesef duymuyorlar, uyduruyorlar. Bu gelişmeler karşısında Doğu ve Güneydoğu'daki halkımın yaklaşımını çok önemsiyorum" ifadelerine yer verdi.