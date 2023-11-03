Başkan Erdoğan, Tokayev'e TOGG hediye etti | Video 03.11.2023 | 16:09 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hediye etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'in zirvede yer alan liderler onuruna Ak Orda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği yemeğe katıldı. Başkan Erdoğan zirvenin ardından ev sahibi Tokayev'e Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hediye etti. Astana'daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Tokayev tarafından uğurlanarak Türkiye'ye hareket etti.