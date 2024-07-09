Video Haber Başkan Erdoğan: "Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik" | Video

09.07.2024 | 08:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik. Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatma törenine video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz. Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık.

Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81'den fazlasını millî imkânlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik. 2 buçuk sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A'da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen Türkiye'nin uzaydaki varlığını artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli uzay programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Türksat 6A'yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A'yla birlikte Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Yerli ve milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan Türksat 6A sayesinde Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında olan ülkeler kapsama alanına girecek. Yeni uydumuzla Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3 buçuk milyardan, 5 milyara çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükseleceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Millet olarak bizlere bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.
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