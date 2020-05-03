Başkan Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapılan salgın hastanelerinin içinden ilk görüntüleri paylaştı | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımının altına "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" notunu düştü.