Video Haber Başkan Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapılan salgın hastanelerinin içinden ilk görüntüleri paylaştı | Video

Başkan Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapılan salgın hastanelerinin içinden ilk görüntüleri paylaştı | Video

Başkan Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapılan salgın hastanelerinin içinden ilk görüntüleri paylaştı | Video
03.05.2020 | 11:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımının altına "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" notunu düştü.

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