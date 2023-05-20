Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz her zaman sizin yanınızdayız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin. 28 Mayıs’tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
01:10
01:38
28:09
Başkan Erdoğan'dan 'Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda önemli açıklamalar 19.05.2023 | 20:58
01:01
Kelebek Mobilya’dan 19 Mayıs’a Özel Yeni Reklam Filmi 19.05.2023 | 19:00
03:26
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Sinan Oğan'ı kabul etti | Video 19.05.2023 | 18:22
01:38
01:36
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor | Video 19.05.2023 | 17:04
00:32
04:13
Mahmut Övür | ‘Aynı masada yer aldık hata yaptık’ diyemiyor 19.05.2023 | 16:23
04:18
Burhanettin Duran | Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyaları 19.05.2023 | 16:19
03:02
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'na tek sorum var 19.05.2023 | 16:12
04:08
Melih Altınok | Gitti bulaşık deterjanı geldi kalpaklı Atatürk portresi 19.05.2023 | 16:10
21:13
01:07
Adıyaman'da geçici iş yerleri teslim edildi | Video 19.05.2023 | 11:58
14:40
01:53
09:08
01:06
00:20
HDP'li Serhat Eren, PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi | Video 18.05.2023 | 16:13