Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz her zaman sizin yanınızdayız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin. 28 Mayıs’tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız." ifadelerini kullandı.