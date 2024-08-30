Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Programında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk'ün zafer ayının Ağustos olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu 30.08.2024 | 22:55
19:47
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Programında önemli açıklamalar 30.08.2024 | 22:56
25:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuştu 30.08.2024 | 17:37
03:35
04:50
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi 30.08.2024 | 09:11
01:08
02:41
Vali Davut Gül, "1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı" | Video 29.08.2024 | 13:05
00:28
00:28
01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
04:08
00:44
01:28
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 29.08.2024 | 08:37
00:44
00:07
Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı 29.08.2024 | 00:10
01:22
Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’ 28.08.2024 | 21:51
02:51
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri | Video 28.08.2024 | 14:20
05:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küçük Ada'ya ışık oldu | Video 28.08.2024 | 10:47
01:20