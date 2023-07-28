Video Haber Başkan Erdoğan'dan aşure günü mesajı | Video
Başkan Erdoğan'dan aşure günü mesajı | Video

Başkan Erdoğan'dan aşure günü mesajı | Video

28.07.2023 | 15:29

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, aşure gününün bereketli olması dileğinde bulundu..

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