Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor | Video

Kazakistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze mesajı vererek bir kez daha garantörlük vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan; "Garantörlük konusunu bu olaylar başladığı andan itibaren sürekli söyledik, söylüyoruz. Dedik ki; eğer Türkiye'ye bir garantörlük görevi düşerse biz görevi almaya hazırız, garantör ülke olabiliriz" ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca; "Geleceği ve bugünkünden daha kapsayıcı, daha adil bir dünyayı inşa etmek için daha çok çalışacağız. Çünkü dünyanın umudu Türk Devridir…" dedi.