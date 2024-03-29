Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Zübük siyasetinin niyeti bugün İstanbul'u yarın Türkiye'yi yağmalamak
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sandık Yönetim Kurulu ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan burada "Zübük siyasetini hortlatanların niyeti bugün İstanbul yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır." dedi ve 5 yılı kaybolan İstanbul'un Murat Kurum ile yeni döneme gözlerini açacağına inandığını söyledi.
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