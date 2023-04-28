Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız | Video
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doğal gazın ardından bir müjdede 'petrol' için veren Başkan Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:46
07:18
04:26
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 28.04.2023 | 17:04
04:26
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 28.04.2023 | 17:01
03:05
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 28.04.2023 | 16:56
03:50
Melih Altınok | Durduramayacaklar 28.04.2023 | 16:52
01:45
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 28.04.2023 | 16:17
12:19
01:28
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 28.04.2023 | 16:03
02:56
06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11
02:54
11:42
00:45
Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi | Video 28.04.2023 | 14:53
11:58
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi | Video 28.04.2023 | 14:41
04:11
05:02
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 28.04.2023 | 13:52
05:34
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 28.04.2023 | 12:09
07:29