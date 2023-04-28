Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız | Video

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doğal gazın ardından bir müjdede 'petrol' için veren Başkan Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.