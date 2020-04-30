Başkan Erdoğan'dan TANAP mesajı: Dünyaya örnek olan enerjinin ipek yoludur | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TANAP bölgesel barış projesidir, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın karşılıklı güvene dayalı ilişkilerinin somut bir örneğidir" dedi. Başkan Erdoğan mesajında, "Bölgedeki gerilimin ve istikrarsızlığın her geçen gün arttığı bir dönemde enerji kaynaklarını insanlığın hizmetine sunmak için gerekli gayreti göstererek tüm dünyaya örnek olmuştur. TANAP enerjinin ipek yoludur." ifadelerini kullandı.