Başkan Erdoğan'dan teröristlere silah desteği veren Batıya sert tepki: "Bize ders veremezler!" | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında teröristlere silah desteği veren Batı'ya sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bize ders veremezler ifadelerini kullandı.