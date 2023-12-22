BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı 13 ülkenin oyu ile kabul edilirken, ABD ile Rusya oylamada “çekimser” kaldı.
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