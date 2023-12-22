Video Haber BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı
BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı

BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı

22.12.2023 | 22:59

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı 13 ülkenin oyu ile kabul edilirken, ABD ile Rusya oylamada “çekimser” kaldı.

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