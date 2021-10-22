Video Haber Burhanettin Duran | Batı’nın Afrika ile ilişkilerini ‘derdest etmek’
Burhanettin Duran | Batı’nın Afrika ile ilişkilerini ‘derdest etmek’

Burhanettin Duran | Batı’nın Afrika ile ilişkilerini ‘derdest etmek’

22.10.2021 | 16:44

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Burhanettin Duran'ın 22.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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