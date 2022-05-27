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OTOMATİK OYNAT
04:27
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu'nun çoktan aştığı çizgi 27.05.2022 | 15:20
07:54
06:29
00:32
Yine fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok | Video 27.05.2022 | 11:00
01:40
00:58
FETÖ'nün Gaybubet Evleri’ne operasyon! Tam 33 adres | Video 27.05.2022 | 08:57
00:38
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı | Video 27.05.2022 | 08:58
03:25
Mehmet Barlas | 6 benzemez ya da 'oturtmalı muhalefet' 26.05.2022 | 17:08
03:57
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor? 26.05.2022 | 16:58
03:02
Haşmet Babaoğlu | 1908 vantilatörü 26.05.2022 | 16:29
04:11
Salih Tuna | Terbiyesizlik yapmayacaksın! 26.05.2022 | 16:27
03:44
Okan Müderrisoğlu | Tek çözüm iki devlet 26.05.2022 | 16:24
03:49
Engin Ardıç | Fezada kırtasiye 26.05.2022 | 16:21
00:12
04:16
Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Ensar Vakfı'ndan yanıt | Video 26.05.2022 | 15:58
02:17
00:57
02:29
06:14
Burhanettin Duran'ın 27.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...