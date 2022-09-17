Video Haber Burhanettin Duran | Semerkand Zirvesi ve Türkiye'nin yeri
Burhanettin Duran | Semerkand Zirvesi ve Türkiye'nin yeri

Burhanettin Duran | Semerkand Zirvesi ve Türkiye'nin yeri

17.09.2022 | 16:28

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Burhanettin Duran'ın 17.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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