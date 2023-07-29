Video Haber Burhanettin Duran | Tahıl Koridoru, Çin’in Türkiye ilgisi ve Erdoğan’ın IDEF’23 mesajı
Burhanettin Duran | Tahıl Koridoru, Çin’in Türkiye ilgisi ve Erdoğan’ın IDEF’23 mesajı

Burhanettin Duran | Tahıl Koridoru, Çin’in Türkiye ilgisi ve Erdoğan’ın IDEF’23 mesajı

29.07.2023 | 17:00

Burhanettin Duran'ın 29.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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