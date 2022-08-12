Video Haber Burhanettin Duran | Türkiye'nin Rusya politikasını doğru anlamak
Burhanettin Duran | Türkiye'nin Rusya politikasını doğru anlamak

Burhanettin Duran | Türkiye'nin Rusya politikasını doğru anlamak

12.08.2022 | 16:29

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Burhanettin Duran'ın 12.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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