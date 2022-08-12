Burhanettin Duran | Türkiye'nin Rusya politikasını doğru anlamak

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Meksika’da zincirleme trafik kazası: 50 yaralı | Video 11.08.2022 | 21:07
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Atlamak üzereyken itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 11.08.2022 | 20:58
Burhanettin Duran'ın 12.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...