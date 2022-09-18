Video Haber Burkina Faso'lu hayranı, Başkan Erdoğan'la video çekti "Dünyanın en iyi başkanı" | Video
Burkina Faso'lu hayranı, Başkan Erdoğan'la video çekti

Burkina Faso'lu hayranı, Başkan Erdoğan'la video çekti "Dünyanın en iyi başkanı" | Video

18.09.2022 | 11:20

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ABD New York'taki Central Park'taki bir restorana giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğu masaya yaklaşan Burkina Faso'lu Michael "Dünyanın en iyi başkanı" diyerek birlikte kısa bir video çekti. Başkan Erdoğan da bisikletçi hayranına İngilizce olarak "Tanıştığımıza memnun oldum" dedi.

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