Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video

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Çengelköy’de vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldığı sırada Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.