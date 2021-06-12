Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video

Çengelköy’de vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldığı sırada Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.