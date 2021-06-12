Video Haber Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video

Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video

Çengelköy’de vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisi | Video
12.06.2021 | 21:11

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Çengelköy’de vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldığı sırada Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

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