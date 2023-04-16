CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti... | Video

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yakınlığı ile bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP’nin 2015 yılındaki seçimlerde bir Amerikan şirketiyle çalıştığını belirterek 14 Mayıs seçimleri için de CHP'nin süreci iyi yönettiğini iddia etti. Sencar, 2015 yılında olduğu gibi bu süreçteki 'yabancı ele' işaret ederek "Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var” dedi.