CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin iş adamı Hüseyin Köksal ifade verdi | Video 29.03.2024 | 15:17 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'deki para kuleleri skandalı derinleştikçe iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Genişletilen soruşturmada ifade sırası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen, 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı iddia edilen Hüseyin Köksal'a geldi. Köksal savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen işadamı Hüseyin Köksal "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.