CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin iş adamı Hüseyin Köksal ifade verdi | Video
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'deki para kuleleri skandalı derinleştikçe iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Genişletilen soruşturmada ifade sırası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen, 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı iddia edilen Hüseyin Köksal'a geldi. Köksal savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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