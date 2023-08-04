Video Haber Çorum'da köstebek tabancası patladı, panik anları kameralara yansıdı: 2 yaralı | Video
Çorum'da köstebek tabancası patladı, panik anları kameralara yansıdı: 2 yaralı | Video

Çorum'da köstebek tabancası patladı, panik anları kameralara yansıdı: 2 yaralı | Video

04.08.2023 | 22:32

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, köstebek tabancasının yanlışlıkla patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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