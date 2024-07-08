Cumhurbaşkanı Erdoğan BYD Yönetim Kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul etti, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti.
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