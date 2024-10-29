Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı.
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