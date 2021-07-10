Video Haber Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor
10.07.2021 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi! Heyetler arası görüşmeye geçildi 02:14
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi! Heyetler arası görüşmeye geçildi 10.07.2021 | 16:59
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 03:50
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 10.07.2021 | 15:38
Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu 02:09
Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu 10.07.2021 | 12:25
Türk havacılık tarihinde rekor! NEB ile 13 saat 24 dakika uçtu 01:49
Türk havacılık tarihinde rekor! NEB ile 13 saat 24 dakika uçtu 10.07.2021 | 14:01
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 00:55
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 10.07.2021 | 11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinden görüntüler 02:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinden görüntüler 10.07.2021 | 10:08
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Mağdur kadın ve çocukların beyanları somut delil niteliğindedir | Video 02:12
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Mağdur kadın ve çocukların beyanları somut delil niteliğindedir | Video 10.07.2021 | 00:40
Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Aşılama oranı hızla artıyor | Video 00:29
Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Aşılama oranı hızla artıyor | Video 10.07.2021 | 00:42
Niğde'de CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum | Video 00:27
Niğde'de CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum | Video 10.07.2021 | 00:01
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü’ne sprey boyalı saldırı | Video 00:56
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü’ne sprey boyalı saldırı | Video 09.07.2021 | 23:17
Son dakika: 9 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video 05:18
Son dakika: 9 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor | Video 09.07.2021 | 21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı | Video 01:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı | Video 09.07.2021 | 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle beraber türkü söyledi | Video 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle beraber türkü söyledi | Video 09.07.2021 | 21:34
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu | Video 04:40
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu | Video 09.07.2021 | 18:48
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da müjdeyi verdi: Yakında kültür merkezi olacak | Video 50:31
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da müjdeyi verdi: Yakında kültür merkezi olacak | Video 09.07.2021 | 18:04
Yargıtay FETÖ'nün darbe girişimi faaliyetleri nedeniyle yargılanan 89 sanığın cezalarını onadı | Video 00:24
Yargıtay FETÖ'nün darbe girişimi faaliyetleri nedeniyle yargılanan 89 sanığın cezalarını onadı | Video 09.07.2021 | 18:17
Dilek Güngör | Aynı filmi sürekli seyredemeyiz! 04:30
Dilek Güngör | Aynı filmi sürekli seyredemeyiz! 09.07.2021 | 17:05
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 05:56
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 09.07.2021 | 16:05
Başkan Erdoğan Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler 02:05
Başkan Erdoğan "Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler" 09.07.2021 | 15:10
Haşmet Babaoğlu | Küçümseyerek küçülüyorlar! 03:04
Haşmet Babaoğlu | Küçümseyerek küçülüyorlar! 09.07.2021 | 15:03

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Teknoloji Atölyesi'nde 13-15 yaş grubundaki çocukları bilim ve teknoloji çalışmalarına yönlendirmek amacıyla "İnsansı Robot" eğitimi verilmeye başlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Atölyelerde 6 kişilik yapılan etkinlikte, insansı gövde ve eklem yapısına sahip robotların çalışma prensipleri ve işlevleri ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordinatörü Ayhan Bozkurt, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından kurulan bilim ve teknoloji atölyelerinde insansı robot etkinlikleri yapmaya başladıklarını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA