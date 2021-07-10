Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Teknoloji Atölyesi'nde 13-15 yaş grubundaki çocukları bilim ve teknoloji çalışmalarına yönlendirmek amacıyla "İnsansı Robot" eğitimi verilmeye başlandı.

Atölyelerde 6 kişilik yapılan etkinlikte, insansı gövde ve eklem yapısına sahip robotların çalışma prensipleri ve işlevleri ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordinatörü Ayhan Bozkurt, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından kurulan bilim ve teknoloji atölyelerinde insansı robot etkinlikleri yapmaya başladıklarını söyledi.