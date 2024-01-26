DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri!
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde skandal ifadeler kullandı. Gülistan Kılıç Koçyiğit, sözde Kürdistan hayalini açık ederek hain planları tekrar yineledi. Koçyiğit konuşmasında, "Kürdistan diyoruz, diyeceğiz, Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir." gibi alçakça ifadelere yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri! 26.01.2024 | 00:02
01:41
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı 25.01.2024 | 23:16
03:53
Sarıyer’de çöpte yeni doğmuş bebek bulundu 25.01.2024 | 23:16
00:33
Gazze'de elektriksiz hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi 25.01.2024 | 23:16
04:52
SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi 25.01.2024 | 20:49
06:37
Yunanistan’da öğrenciler, özel üniversitelere karşı 3 gündür sokakta 25.01.2024 | 20:04
01:27
Batman’da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı 25.01.2024 | 20:04
01:35
Kayseri'de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı 25.01.2024 | 20:04
01:42
01:40:49
16:18
00:51
Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü 24.01.2024 | 20:17
23:02
01:51
İsrail Filistinlilerin sığındığı BM'ye ait eğitim merkezini vurdu 24.01.2024 | 18:28
07:20
Hamza Dağ: "İzmir'de her hanede izimiz olacak" | Video 24.01.2024 | 15:34
04:06
Melih Altınok | Putin İsveç'in üyeliğini ne kadar önemsiyor? 24.01.2024 | 15:16
03:39
Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta 24.01.2024 | 15:08
09:55
02:29
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve | Video 24.01.2024 | 14:37
40:50
İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video 24.01.2024 | 13:12