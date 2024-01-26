DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde skandal ifadeler kullandı. Gülistan Kılıç Koçyiğit, sözde Kürdistan hayalini açık ederek hain planları tekrar yineledi. Koçyiğit konuşmasında, "Kürdistan diyoruz, diyeceğiz, Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir." gibi alçakça ifadelere yer verdi.