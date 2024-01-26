Video Haber DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri!
DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri!

DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri!

26.01.2024 | 00:02

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde skandal ifadeler kullandı. Gülistan Kılıç Koçyiğit, sözde Kürdistan hayalini açık ederek hain planları tekrar yineledi. Koçyiğit konuşmasında, "Kürdistan diyoruz, diyeceğiz, Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir." gibi alçakça ifadelere yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

DEM’li vekilden TBMM’de skandal ’Kürdistan’ sözleri! 00:11
DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri! 26.01.2024 | 00:02
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı 01:41
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı 25.01.2024 | 23:16
Sarıyer’de çöpte yeni doğmuş bebek bulundu 03:53
Sarıyer’de çöpte yeni doğmuş bebek bulundu 25.01.2024 | 23:16
Gazze’de elektriksiz hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi 00:33
Gazze'de elektriksiz hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi 25.01.2024 | 23:16
SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK’sı sona erdi 04:52
SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi 25.01.2024 | 20:49
Yunanistan’da öğrenciler, özel üniversitelere karşı 3 gündür sokakta 06:37
Yunanistan’da öğrenciler, özel üniversitelere karşı 3 gündür sokakta 25.01.2024 | 20:04
Batman’da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı 01:27
Batman’da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı 25.01.2024 | 20:04
Kayseri’de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı 01:35
Kayseri'de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı 25.01.2024 | 20:04
Müzikhol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı! Kurşun yağmuruna tutmuşlardı... 01:42
Müzikhol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı! Kurşun yağmuruna tutmuşlardı... 25.01.2024 | 18:06
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video 01:40:49
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video 25.01.2024 | 13:33
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İran İş Forumu’nda önemli açıklamalar 16:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda önemli açıklamalar 24.01.2024 | 21:12
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü 00:51
Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü 24.01.2024 | 20:17
Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi’den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı 23:02
Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı 24.01.2024 | 19:48
İsrail Filistinlilerin sığındığı BM’ye ait eğitim merkezini vurdu 01:51
İsrail Filistinlilerin sığındığı BM'ye ait eğitim merkezini vurdu 24.01.2024 | 18:28
Hamza Dağ: İzmir’de her hanede izimiz olacak | Video 07:20
Hamza Dağ: "İzmir'de her hanede izimiz olacak" | Video 24.01.2024 | 15:34
Melih Altınok | Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor? 04:06
Melih Altınok | Putin İsveç'in üyeliğini ne kadar önemsiyor? 24.01.2024 | 15:16
Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta 03:39
Kerem Alkin | Küresel gelir adaletsizliği dorukta 24.01.2024 | 15:08
İran Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan Reisi’yi böyle karşıladı | Video 09:55
İran Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Reisi'yi böyle karşıladı | Video 24.01.2024 | 15:02
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve | Video 02:29
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve | Video 24.01.2024 | 14:37
İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video 40:50
İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video 24.01.2024 | 13:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA