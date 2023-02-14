Video Haber Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı | Video
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı | Video

Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı | Video

14.02.2023 | 14:27

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Baykal, önce CHP Genel Merkezi'nde ardından, Meclis'te düzenlenen törenlerden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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