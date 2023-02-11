Video Haber Deniz Baykal'ın cenazesi evinden alındı
Deniz Baykal'ın cenazesi evinden alındı

Deniz Baykal'ın cenazesi evinden alındı

11.02.2023 | 10:21

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenazesi evinden alındı.

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