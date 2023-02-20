Video Haber DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe korkutan depremler! | Video
DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe korkutan depremler! | Video

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe korkutan depremler! | Video

20.02.2023 | 21:14

Son dakika deprem haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

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