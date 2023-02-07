Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi sağ çıkarıldı | Video

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi sağ çıkarıldı.