Depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı! Hayırsever iş adamlarından örnek davranış | Video 12.04.2023 | 16:18 Asrın deprem felekatinde en ağır hasarı olan noktalardan biri olan Adıyaman'da iki hayırsever iş adamı, konteyner kentte kalan çocuklara bayram öncesi bayram harçlığı dağıttı. AK Parti Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi, iş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel, amaçlarının çocukların yüzünü gülümsetmek olduğunu belirtti. İki iş adamı, bölgeye yardımlarının süreceğini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda iş adamı olan Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel dün Adıyaman'a giderek örnek bir çalışmaya imza attı. İki iş adamı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kurulan konteynır kentte kalan aileleri ziyaret etti.

Adıyaman'a koordinatör vali olarak gelen Karabük Valisi Fuat Gürel'den de bilgiler alan iş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel, daha sonra beyaz zarflar içerisine koydukları bayram harçlıklarını çocuklara vermek üzere konteynırların kapılarını tek tek çaldı. Depremzedelere öncelikle geçmiş olsun ve kayıpları için sabırlar dileyen iş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel, daha sonra zarfları tek tek teslim etti. Ramazan Bayramı öncesi çocuklara bayram harçlığı vermek için Adıyaman'a geldiklerini dile getiren iş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel'in her bir zarfa bin TL koyarak yaklaşık 2 milyon TL para dağıtımı yaptıkları öğrenildi. İki iş insanının, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bölgeye 12 tır dolusu yardım gönderdikleri belirtildi.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLÜMSETMEK

Yardımda bulunmak üzere Adıyaman'a geldiklerini dile getiren iş adamı Özkan Sarıyel, "Bizler depremin ilk gününden bu yana muhtelif zamanlarda muhtelif yardımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İmkanı olan bütün vatandaşlarımızın kendilerinin de yaşayacakları coğrafyada böyle bir felaketin olması durumunda kendilerinin nasıl bir taleplerinin olacağı hususunda düşünüp buraya gelip buradaki insanların durumunu görüp o noktada ellerinden geldiğince yardım etmelerini arzu ediyoruz. Bizler de Ramazan ayında, bayram arifesinde bölgeye tekrardan geri geldik. Çocukların yüzünde ufak da olsa bir tebessüm görmek için bayram harçlığı dağıtma niyetiyle geldik" dedi.

"YARDIMLARIMIZ SÜRECEK"

Daha sonra konuşan iş adamı Mustafa Sarıyel, "6 Şubat tarihinden bugüne kadar devletimizin, milletimizin yanında olup elimizden gelen bütün yardımları esirgemeden kendilerimiz, arkadaşlarımız vasıtasıyla da olsa en ufak ayrıntılarına kadar ihtiyaç durumlarına göre, depremzedelerin bütün ihtiyaçlarını da karşılayabilmek adına elimizden geleni yaptık Allah'a şükür, yapmaya da devam edeceğiz. Çok yakın bir süre içerisinde bayram olacak bu nedenle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın ailelerimize bayram hediyesi olarak zarflar içerisinde harçlıklarını dağıtacağız. O yüzlerindeki tebessümü, gülücüğü görüp inşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılmayı ümit ediyorum" diye konuştu.