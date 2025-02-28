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Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

28.02.2025 | 18:42

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ne mutlu ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." paylaşımında bulundu.

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