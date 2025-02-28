Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ne mutlu ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." paylaşımında bulundu.
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