Video Haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an kurslarımızda yavrularımızın kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumları ekiliyor” | Video
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an kurslarımızda yavrularımızın kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumları ekiliyor” | Video

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an kurslarımızda yavrularımızın kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumları ekiliyor” | Video

27.04.2023 | 16:07

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yaz Kur’an kurslarımızı, milyonlarca yavrumuzun kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumlarının ekildiği müstesna mekanlar olarak görüyor ve buralara böyle bir ehemmiyet atfediyoruz" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çevrimiçi yapılan toplantıda il müftüleriyle bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erbaş, toplantıda geride kalan eğitim döneminin muhasebesinin yapılacağını hem de yaklaşan Yaz Kur'an Kurslarının etkinlik ve verimliliğinin artırılması gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Erbaş, İslam ve Kur'an-ı Kerim'in temel hedefinin, güzel ahlaka sahip insan, toplum ve dünya inşa etmek olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden İslam'ın hayat ve huzur veren değerlerinin, çağın ufkuna ve nesillerin idrakine güçlü bir şekilde sunulmasını elzemdir. Esasen bu, her Müslüman tarafından önemsenmesi ve benimsenmesi gereken bir idealdir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ürettiği sahih dini bilgi ve icra ettiği nitelikli, kuşatıcı hizmetleriyle insanların manevi hayatına rehberlik ettiğine dikkati çeken Erbaş, "İslam'ın, iman, ibadet, bilgi ve güzel ahlak merkezli değerlerini bireysel ve toplumsal hayata taşıma noktasında Kur'an kurslarımızın özel bir yeri vardır. İnsanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde hizmet veren Kur'an kurslarımız, milletimizin ve nesillerimizin inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında çok büyük bir imkandır" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İSLAM'IN İNANÇ ESASLARINI VE AHLAKİ DEĞERLERİ KUR'AN KURSLARINDA ÖĞRENİYOR"
Erbaş, çocukların ve gençlerin Kur'an ve sünnetle buluşması, dinimizin temel değerleriyle tanışması hususunda önemsedikleri diğer bir faaliyet alanının da yaz Kur'an kursları olduğunu vurguladı.

Yaz Kur'an kurslarını çocukların manevi gelişimi, karakter inşası ve değerler eğitimi açısından büyük bir fırsat olarak gördüklerine işaret eden Erbaş, "Pek çok gencimiz ve çocuğumuz, İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri, ancak burada öğrenebiliyor. Kur'an'ın bereket iklimiyle ancak burada buluşabiliyor, Peygamberimizin (s.a.s) örnek hayatıyla ancak burada tanışabiliyor" değerlendirmesini yaptı.
Kur'an kurslarının genç nesillerin cami, cemaat, ibadet, Kur'an ve sünnet ile ilişki kurmasında da önemli roller üstlendiğini dile getiren Erbaş, "Kur'an kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinden hakkıyla istifade eden çocuklarımız, buradan aldıkları güç ve motivasyonla geleceğe daha emin adımlarla yürüyorlar. Dolayısıyla yaz Kur'an kurslarımızı, milyonlarca yavrumuzun kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumlarının ekildiği müstesna mekanlar olarak görüyor ve buralara böyle bir ehemmiyet atfediyoruz" dedi.

Destek, gayret ve hizmetlerinden dolayı il müftülerine teşekkür eden Erbaş, Allah'tan, 2023 yılı yaz Kur'an kursu döneminin hayırlı sonuçlara vesile kılması niyazında bulundu.

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